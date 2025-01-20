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женский, родилась Неизвестно
Дети
Ипатьев ИванОколо 1878 г.р.
Иванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)1881 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Ипатьев Иван
Отец ребёнка: Ипатьев Павел Григорьевич
с. Богандинское, Тобольской губерни
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Иванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)
Отец ребёнка: Ипатьев Павел Григорьевич
с. Богандинское, Тобольской губерни
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: (Ипатьев) Федосья
Отец ребёнка: Ипатьев Павел Григорьевич
с. Богандинское, Тобольской губерни