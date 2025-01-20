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Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Ипатьев ИванОколо 1878 г.р.
Иванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)1881 г.р.
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Ипатьев Иван

Отец ребёнка: Ипатьев Павел Григорьевич

с. Богандинское, Тобольской губерни

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Иванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)

Отец ребёнка: Ипатьев Павел Григорьевич

с. Богандинское, Тобольской губерни

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: (Ипатьев) Федосья

Отец ребёнка: Ипатьев Павел Григорьевич

с. Богандинское, Тобольской губерни

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