Томбасов Никифор Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1887
Бракосочетание
07.10.1907
Жена: Шувалова Елена Ерастовна
Рождение ребёнка
09.07.1908
Дочь: Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна
Рождение ребёнка
16.05.1909
Сын: Томбасов Константин Никифорович
Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна
Рождение ребёнка
25.02.1911
Сын: Томбасов Арсений Никифорович
Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна
Рождение ребёнка
14.07.1912
Дочь: Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Агриппина Никифоровна
Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна
Рождение ребёнка
17.07.1916
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна
Рождение ребёнка
20.09.1918
Сын: Томбасов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна
Рождение ребёнка
08.05.1919
Сын: Томбасов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна
Смерть
Неизвестно