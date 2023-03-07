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Томбасов Никифор Николаевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1887

Отец: Томбасов Николай Иванович

Мать: Томбасова Меланья Воробьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.10.1907

Жена: Шувалова Елена Ерастовна

Рождение ребёнка
09.07.1908

Дочь: Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Томбасов Константин Никифорович

Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Томбасов Арсений Никифорович

Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1912

Дочь: Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Агриппина Никифоровна

Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1916

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Томбасов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1919

Сын: Томбасов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Шувалова Елена Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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