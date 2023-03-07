Шувалова (Сипатова) Елена Ерастовна
Место рождения
Дата рождения15.05.1887
Дата смертиДо 1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1887
Бракосочетание
07.10.1907
Рождение ребёнка
09.07.1908
Дочь: Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
16.05.1909
Сын: Томбасов Константин Никифорович
Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1911
Сын: Томбасов Арсений Никифорович
Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1912
Дочь: Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Агриппина Никифоровна
Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.1916
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1918
Сын: Томбасов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
08.05.1919
Сын: Томбасов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич
Бракосочетание
24.05.1921
Смерть
До 1987