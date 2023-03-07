Шувалова (Сипатова) Елена Ерастовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Сипатова) Елена Ерастовна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.05.1887

Дата смерти

До 1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1887

Отец: Сипатов Ераст Михаилович

Мать: Сипатова Елизавета Ионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.10.1907

Муж: Томбасов Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1908

Дочь: Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Томбасов Константин Никифорович

Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Томбасов Арсений Никифорович

Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1912

Дочь: Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Агриппина Никифоровна

Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1916

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Томбасов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1919

Сын: Томбасов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Томбасов Никифор Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.05.1921

Муж: Шувалов Степан Федотович

Смерть
До 1987
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