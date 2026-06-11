Кузьменко Ефросиния 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьменко Ефросиния

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1791

умерла Неизвестно

Супруги
Кузьменко Иван Игнатов1788 г.р.
Дети
Кузьменко Назар Иванов1810 г.р.
Кузьменко Иван Иванов1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Иван Игнатов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кузьменко Назар Иванов

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кузьменко Иван Иванов

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Кузьменко) Анна Иванова

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Кузьменко) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кузьменко Климент Иванов

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кузьменко Федор Иванов

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Кузьменко) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов

Смерть
Неизвестно

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