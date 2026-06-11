Кузьменко Ефросиния
женский, родилась 1791
умерла Неизвестно
Супруги
Кузьменко Иван Игнатов1788 г.р.
Дети
Кузьменко Назар Иванов1810 г.р.
Кузьменко Иван Иванов1813 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Кузьменко) Анна Иванова
Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Кузьменко) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Кузьменко) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Кузьменко Иван Игнатов
Смерть
Неизвестно