Шкарин Алексей Сергеевич
мужской, родился 21.09.1949, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 14.02.1998, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецШкарин Сергей АлександровичНеизвестно г.р.
МатьШкарина (Теннер) Светлана Дмитриевна1918 г.р.
Дети
Кожевникова Мария АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1949
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.02.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург