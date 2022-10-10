Шкарин Алексей Сергеевич 21.09.1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Шкарин Алексей Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.09.1949, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 14.02.1998, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Шкарин Сергей АлександровичНеизвестно г.р.
Мать
Шкарина (Теннер) Светлана Дмитриевна1918 г.р.
Дети
Кожевникова Мария АлексеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1949

Отец: Шкарин Сергей Александрович

Мать: Шкарина (Теннер) Светлана Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.02.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Гипертоническая болезнь.

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