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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марфа Евграфова
Отец ребёнка: Евграфов Гурий Евграфович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Евграфов - Образцов Григорий Гурьевич
Отец ребёнка: Евграфов Гурий Евграфович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Евграфов Гурий Евграфович
Смерть
Неизвестно