Дементьева (Дементьева) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Овдотья Самойлова
Отец ребёнка: Икрин Самойло Козмич (Кузмич)
Рождение ребёнка
1705
Сын: Икрин Афанасий Самойлович
Отец ребёнка: Икрин Самойло Козмич (Кузмич)
Рождение ребёнка
1709
Сын: Икрин Семен Самойлов
Отец ребёнка: Икрин Самойло Козмич (Кузмич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно