Дементьева (Дементьева) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Дементьева) Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Овдотья Самойлова

Отец ребёнка: Икрин Самойло Козмич (Кузмич)

Рождение ребёнка
1705

Сын: Икрин Афанасий Самойлович

Отец ребёнка: Икрин Самойло Козмич (Кузмич)

Рождение ребёнка
1709

Сын: Икрин Семен Самойлов

Отец ребёнка: Икрин Самойло Козмич (Кузмич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Самойло Козмич (Кузмич)

Смерть
Неизвестно
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