Икрин Самойло Козмич (Кузмич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Самойло Козмич (Кузмич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Икрин Козма (Кузма) Демидов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Овдотья Самойлова

Мать ребёнка: Дементьева Акилина

Рождение ребёнка
1705

Сын: Икрин Афанасий Самойлович

Мать ребёнка: Дементьева Акилина

Рождение ребёнка
1709

Сын: Икрин Семен Самойлов

Мать ребёнка: Дементьева Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дементьева Акилина

Смерть
Неизвестно
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