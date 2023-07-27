Икрин Самойло Козмич (Кузмич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Икрин Козма (Кузма) Демидов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Овдотья Самойлова
Мать ребёнка: Дементьева Акилина
Рождение ребёнка
1705
Сын: Икрин Афанасий Самойлович
Мать ребёнка: Дементьева Акилина
Рождение ребёнка
1709
Сын: Икрин Семен Самойлов
Мать ребёнка: Дементьева Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дементьева Акилина
Смерть
Неизвестно