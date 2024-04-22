Квасникова (Шачнева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Квасников Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Квасникова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович
Рождение ребёнка
24.04.1879 ст.
Дочь: Квасникова Александра Яковлева
Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович
Крёстные: Маркел алексеев Умнов солдатка Синклитикия Егорова Шачнева
Смерть
Неизвестно