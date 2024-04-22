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Квасникова (Шачнева) Александра Ивановна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Шачнев Иван Александрович

Мать: Шачнева Агриппина Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Муж: Квасников Яков Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Квасников Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Квасникова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.04.1879 ст.

Дочь: Квасникова Александра Яковлева

Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Маркел алексеев Умнов солдатка Синклитикия Егорова Шачнева
Смерть
Неизвестно
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