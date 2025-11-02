Салтыков Фон Мунте Де Моргенштерн Серж Анастас
мужской, родился 18.08.1839, Осло
умер 30.03.1890, США
ОтецФон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб23.03.1806 г.р.
МатьФон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна21.04.1810 г.р.
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Рождение
18.08.1839
Отец: Фон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб
Мать: Фон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна
Смерть
30.03.1890
США