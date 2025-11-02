Салтыков Фон Мунте Де Моргенштерн Серж Анастас 18.08.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Салтыков Фон Мунте Де Моргенштерн Серж Анастас

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.08.1839, Осло

умер 30.03.1890, США

Отец
Фон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб23.03.1806 г.р.
Мать
Фон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна21.04.1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1839

Отец: Фон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб

Мать: Фон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна

Смерть
30.03.1890
США

Мы используем куки для улучшения работы сайта.