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Михайлов Алексей Иванович

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Место рождения

Починок Кучук, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1937

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Михайлов Иван Михайлович

Мать: Михайлова Полина Ивановна

Починок Кучук, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна

Починок Кучук, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Мария Алексеевна

Смерть
2004
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