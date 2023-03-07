Михайлов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
04.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004