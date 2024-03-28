Кусошникова Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусошникова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Кусошников Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Саксина (Кусошникова) Палагия (Прасковья) Гавриловна
Отец ребёнка: Кусошников Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кусошникова Евфимия Гаврииловна
Отец ребёнка: Кусошников Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
01.06.1867 ст.
Сын: Кусошников Никифор Гаврилович
Отец ребёнка: Кусошников Гавриил Ильич
Смерть
Неизвестно