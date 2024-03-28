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Кусошникова Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусошникова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Кусошников Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Саксина (Кусошникова) Палагия (Прасковья) Гавриловна

Отец ребёнка: Кусошников Гавриил Ильич

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кусошникова Евфимия Гаврииловна

Отец ребёнка: Кусошников Гавриил Ильич

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.06.1867 ст.

Сын: Кусошников Никифор Гаврилович

Отец ребёнка: Кусошников Гавриил Ильич

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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