Гурьева Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьева Авдотья Васильева

Гурьева Авдотья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Настасья Григорьева

Отец ребёнка: Гурьев Григорий Маркелов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гурьев Игнатий Григорьев

Отец ребёнка: Гурьев Григорий Маркелов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
54
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Григорий Маркелов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close