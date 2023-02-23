Гурьева Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Настасья Григорьева
Отец ребёнка: Гурьев Григорий Маркелов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Гурьев Григорий Маркелов
Место жительства
1858
54
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно