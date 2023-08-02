Зленко Иоанн / Иван / Павлович
Место рождениях.Зливки-Хайловского Щуровская волость Изюмский уезд Харьковская губ.,Россия
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1891
х.Зливки-Хайловского Щуровская волость Изюмский уезд Харьковская губ.,Россия
Троицкая церковь , м/к - 1917г./ зап.№ 17 / ГАДО, Ф - 265-1-10 / лист № 153 /
Бракосочетание
12.11.1917
Жена: Зленко Анна Михайловна
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 153 /.
Смерть
Неизвестно