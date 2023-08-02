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Зленко Иоанн / Иван / Павлович

Место рождения

х.Зливки-Хайловского Щуровская волость Изюмский уезд Харьковская губ.,Россия

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

х.Зливки-Хайловского Щуровская волость Изюмский уезд Харьковская губ.,Россия
Троицкая церковь , м/к - 1917г./ зап.№ 17 / ГАДО, Ф - 265-1-10 / лист № 153 /
Бракосочетание
12.11.1917

Жена: Зленко Анна Михайловна

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 153 /.
Смерть
Неизвестно
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