Параскева Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1899
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Фёдоров
Рождение ребёнка
26.06.1899
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Фёдоров
Смерть
Неизвестно