Власюга Герасим Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Власюга Герасим Степанович

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился Неизвестно, Могилевская обл.

умер Неизвестно, Покровка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Отец
Власюга Степан Тимофеевич1806 г.р.
Супруги
Карбукова Ольга Григорьевна1871 г.р.
Дети
Власюга Ефрасинья Герасимовна1895 г.р.
Власюга Павел Герасимович1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власюга Степан Тимофеевич

Мать: не указана

Могилевская обл.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власюга Тимофей Герасимович

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Жил в Викулово, был коренаст. Сам катал и подшивал валенки

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Власюга Ефрасинья Герасимовна

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Власюга Павел Герасимович

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Власюга Максим Герасимович

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Власюга Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Власюга Марина Герасимовна

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Власюга Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
20.10.1915

Дочь: Власюга Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Покровка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

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