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Власюга Герасим Степанович

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Место рождения

Могилевская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власюга Степан Тимофеевич

Мать: не указана

Могилевская обл.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Власюга Ефрасинья Герасимовна

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Власюга Павел Герасимович

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Власюга Максим Герасимович

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Власюга Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Власюга Марина Герасимовна

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Власюга Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
20.10.1915

Дочь: Власюга Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власюга Тимофей Герасимович

Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна

Жил в Викулово, был коренаст. Сам катал и подшивал валенки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карбукова Ольга Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Покровка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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