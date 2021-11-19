Власюга Герасим Степанович
мужской, родился Неизвестно, Могилевская обл.
умер Неизвестно, Покровка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
ОтецВласюга Степан Тимофеевич1806 г.р.
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Дети
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Отец: Власюга Степан Тимофеевич
Мать: не указана
Сын: Власюга Тимофей Герасимович
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Дочь: Власюга Ефрасинья Герасимовна
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Сын: Власюга Павел Герасимович
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Сын: Власюга Максим Герасимович
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Сын: Власюга Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Дочь: Власюга Марина Герасимовна
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Дочь: Власюга Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Дочь: Власюга Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна