Власюга Герасим Степанович
Место рожденияМогилевская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власюга Степан Тимофеевич
Мать: не указана
Могилевская обл.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Власюга Ефрасинья Герасимовна
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Власюга Павел Герасимович
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Власюга Максим Герасимович
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Власюга Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1906
Дочь: Власюга Марина Герасимовна
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Власюга Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
20.10.1915
Дочь: Власюга Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власюга Тимофей Герасимович
Мать ребёнка: Карбукова Ольга Григорьевна
Жил в Викулово, был коренаст. Сам катал и подшивал валенки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Покровка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область