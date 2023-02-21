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Власюга Степан Тимофеевич

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Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

1806

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Власюга Тимофей Кондратьевич

Мать: не указана

Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власюга Марина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власюга Тарас Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власюга Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власюга Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власюга Герасим Степанович

Мать ребёнка: не указана

Могилевская обл.
Смерть
1919
Прожил 113 лет
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