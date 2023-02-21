Власюга Степан Тимофеевич
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения1806
Дата смерти1919
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Власюга Тимофей Кондратьевич
Мать: не указана
Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власюга Марина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власюга Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власюга Герасим Степанович
Мать ребёнка: не указана
Могилевская обл.
Смерть
1919
Прожил 113 лет