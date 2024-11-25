Кинеев (Васильева) Евдокия
женский, родилась 1814
умерла 18.03.1860
Дети
Кинеев Сергей1837 г.р.
Кинеев Андрей12.10.1840 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кинеев Сергей
Отец ребёнка: Кинеев Семен
Рождение ребёнка
12.10.1840
Сын: Кинеев Андрей
Отец ребёнка: Кинеев Семен
Рождение ребёнка
09.03.1848
Дочь: (Кинеев) Дарья
Отец ребёнка: Кинеев Семен
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кинеев Вукол
Отец ребёнка: Кинеев Семен
Рождение ребёнка
14.07.1856
Сын: Кинеев Владимир
Отец ребёнка: Кинеев Семен
Рождение ребёнка
04.01.1859
Сын: Кинеев Иван
Отец ребёнка: Кинеев Семен
Смерть
18.03.1860