Кинеев (Васильева) Евдокия 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев (Васильева) Евдокия

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1814

умерла 18.03.1860

Дети
Кинеев Сергей1837 г.р.
Кинеев Андрей12.10.1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кинеев Сергей

Отец ребёнка: Кинеев Семен

Рождение ребёнка
12.10.1840

Сын: Кинеев Андрей

Отец ребёнка: Кинеев Семен

Рождение ребёнка
09.03.1848

Дочь: (Кинеев) Дарья

Отец ребёнка: Кинеев Семен

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кинеев Вукол

Отец ребёнка: Кинеев Семен

Рождение ребёнка
14.07.1856

Сын: Кинеев Владимир

Отец ребёнка: Кинеев Семен

Рождение ребёнка
04.01.1859

Сын: Кинеев Иван

Отец ребёнка: Кинеев Семен

Смерть
18.03.1860

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