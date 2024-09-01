Садовникова (Вахнина) Елисафета Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
ГАСО, 24-25-330-63л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-45-105л
Рождение ребёнка
1829
Сын: Садовников Вахромей Андреевич
Отец ребёнка: Садовников Андрей Ефимович
ГАСО, 179-1-45-104об
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Садовникова) Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Садовников Андрей Ефимович
ГАСО, 179-1-45-105л
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Садовникова) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Садовников Андрей Ефимович
ГАСО, 179-1-213-174л
Смерть
Неизвестно