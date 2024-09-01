Садовникова (Вахнина) Елисафета Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Вахнина) Елисафета Афонасьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Вахнин Афонасий Васильевич

Мать: Вахнина (Торопова) Ирина Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовников Андрей Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-105л
Рождение ребёнка
1829

Сын: Садовников Вахромей Андреевич

Отец ребёнка: Садовников Андрей Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-104об
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Садовникова) Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Садовников Андрей Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-105л
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Садовникова) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Садовников Андрей Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л
Смерть
Неизвестно

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