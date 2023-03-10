? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1867

Сын: Синьковский Тихон Иванович

Отец ребёнка: Синьковский Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Синьковский Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Павел Иванович

Отец ребёнка: Синьковский Иван Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close