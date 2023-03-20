Синьковский Тихон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиньковский Тихон Иванович

Синьковский Тихон Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1867

Отец: Синьковский Иван Павлович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close