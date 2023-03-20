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Синьковский Тихон Иванович
Синьковский Тихон Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.1867
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Синьковский Иван Павлович
1836 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1867
Отец:
Синьковский Иван Павлович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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