Прокопий Семёнов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1800 08.07.1800 Деревни Лаптихи крестьянской сын отрок Прокопий Семенов с крестьянской дочерью девкой деревни Михайлова Гликерьей Ивановой первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.07.1800
Жена: Гликерия Иванова
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1800 08.07.1800 Деревни Лаптихи крестьянской сын отрок Прокопий Семенов с крестьянской дочерью девкой деревни Михайлова Гликерьей Ивановой первым браком.