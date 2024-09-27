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Прокопий Семёнов

Место рождения

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 08.07.1800 Деревни Лаптихи крестьянской сын отрок Прокопий Семенов с крестьянской дочерью девкой деревни Михайлова Гликерьей Ивановой первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.07.1800

Жена: Гликерия Иванова

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1800 08.07.1800 Деревни Лаптихи крестьянской сын отрок Прокопий Семенов с крестьянской дочерью девкой деревни Михайлова Гликерьей Ивановой первым браком.

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