Голицына (Тиг) Элизабет Гвиннет
женский, родилась 17.04.1933, город Эшфорд, Кент, Юго-восточная Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Супруги
Голицын Юрий Николаевич18.02.1919 г.р.
Дети
Голицын Николай Юрьевич31.12.1968 г.р.
Голицына Амалия Юрьевна03.02.1970 г.р.
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Рождение
17.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
город Эшфорд, Кент, Юго-восточная Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Бракосочетание
С 30.11.1965 по 1976
Рождение ребёнка
31.12.1968
Отец ребёнка: Голицын Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
03.02.1970
Дочь: Голицына Амалия Юрьевна
Отец ребёнка: Голицын Юрий Николаевич