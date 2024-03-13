Голицына (Тиг) Элизабет Гвиннет 17.04.1933 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Тиг) Элизабет Гвиннет

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.04.1933, город Эшфорд, Кент, Юго-восточная Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Супруги
Голицын Юрий Николаевич18.02.1919 г.р.
Дети
Голицын Николай Юрьевич31.12.1968 г.р.
Голицына Амалия Юрьевна03.02.1970 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

город Эшфорд, Кент, Юго-восточная Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Бракосочетание
С 30.11.1965 по 1976

Муж: Голицын Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
31.12.1968

Сын: Голицын Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Голицын Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1970

Дочь: Голицына Амалия Юрьевна

Отец ребёнка: Голицын Юрий Николаевич

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