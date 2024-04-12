Фурсова Прасковья
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Аксинья Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Бракосочетание
До 1758
Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Смерть
До 1765
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно