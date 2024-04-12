Фурсова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Прасковья

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1765

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Аксинья Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Фурсов Захар Матвеевич

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1758

Муж: Фурсов Матвей Лукьянович

Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Фурсов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
До 1765
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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