Фурсов Матвей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Фурсов Лукьян Вавилович / Авилович /
Мать: ?
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Акулина Матвеевна
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Аксинья Матвеевна
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья
Бракосочетание
До 1758
Жена: Фурсова Прасковья
Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья
Смерть
Неизвестно