Мячин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1922

Дата смерти

12.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1922

Отец: Мячин Александр Васильевич

Мать: Мячина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.07.2007
Похороны
Неизвестно
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