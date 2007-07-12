Мячин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1922
Дата смерти12.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.07.2007
Похороны
Неизвестно