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Крутеева Галина Михайловна
Крутеева Галина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Коновалова Крутеева Анна Андриановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать:
Коновалова Крутеева Анна Андриановна
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