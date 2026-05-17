Воскресенский Николай Леонидович
мужской, родился 16.04.1877, Тула, город Тула, Тульская область
умер 1935
Супруги
Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна19.09.1878 г.р.
Дети
Воскресенская Наталья Николаевна16.04.1899 г.р.
Воскресенский Николай Николаевич07.06.1900 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1899
Дочь: Воскресенская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
07.06.1900
Смерть
1935