Воскресенский Николай Леонидович 16.04.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Воскресенский Николай Леонидович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.04.1877, Тула, город Тула, Тульская область

умер 1935

Супруги
Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна19.09.1878 г.р.
Дети
Воскресенская Наталья Николаевна16.04.1899 г.р.
Воскресенский Николай Николаевич07.06.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
16.04.1899

Дочь: Воскресенская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
07.06.1900

Сын: Воскресенский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна

Смерть
1935

Погиб на Колыме.

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