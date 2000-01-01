Лопатин Захар Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лопатин Терентий Захарович
Мать ребёнка: Лопатина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лопатин Аверьян Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Лопатин Алексей Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лопатин Леонтий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Василий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно