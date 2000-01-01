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Лопатин Захар Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Лопатин Даниил Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лопатин Терентий Захарович

Мать ребёнка: Лопатина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Лопатин Аверьян Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Лопатин Алексей Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Лопатин Леонтий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Лопатин Андрей Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Василий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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