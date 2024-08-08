Сошников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сошников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сошникова (Дорохина) Елена Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сошников Александр Иванович

Мать ребёнка: Сошникова (Дорохина) Елена Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сошникова (Дорохина) Елена Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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