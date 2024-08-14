Завьялов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения15.09.1930
Дата смерти24.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1959
Дочь: Завьялова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Завьялова (Васильева) Макрида Семеновна
Рождение ребёнка
27.07.1959
Дочь: Завьялова Лидия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.11.1994
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия