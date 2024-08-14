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Завьялов Александр Павлович

Место рождения

Есипово, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

24.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова (Васильева) Макрида Семеновна

Рождение ребёнка
27.07.1959

Дочь: Завьялова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Завьялова (Васильева) Макрида Семеновна

Рождение ребёнка
27.07.1959

Дочь: Завьялова Лидия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.11.1994
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

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