Пушкин Александр Львович
мужской, родился 03.06.1849, Кострома, город Кострома, Костромская область
умер 22.07.1891
ОтецПушкин Лёв Александрович25.02.1816 г.р.
МатьПушкина (Текутьева) Елизавета Григорьевна23.07.1825 г.р.
Супруги
Пушкина (Готовцева) Анастасия Кирилловна21.11.1855 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1849
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ротаст (Пушкина) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Пушкина (Готовцева) Анастасия Кирилловна
Смерть
22.07.1891