Пушкин Александр Львович 03.06.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкин Александр Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.06.1849, Кострома, город Кострома, Костромская область

умер 22.07.1891

Отец
Пушкин Лёв Александрович25.02.1816 г.р.
Мать
Пушкина (Текутьева) Елизавета Григорьевна23.07.1825 г.р.
Супруги
Пушкина (Готовцева) Анастасия Кирилловна21.11.1855 г.р.
Дети
Ротаст (Пушкина) Анастасия Александровна1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1849

Отец: Пушкин Лёв Александрович

Мать: Пушкина (Текутьева) Елизавета Григорьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область

Бракосочетание
1877

Жена: Пушкина (Готовцева) Анастасия Кирилловна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ротаст (Пушкина) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Пушкина (Готовцева) Анастасия Кирилловна

Смерть
22.07.1891

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