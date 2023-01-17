Манохина Марфа Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Марфа Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Манохин Федор Константинович

Отец ребёнка: Манохин Константин Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Манохин Иван Константинович

Отец ребёнка: не указан

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Константин Демидович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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