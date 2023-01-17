Манохина Марфа Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Манохин Федор Константинович
Отец ребёнка: Манохин Константин Демидович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Манохин Иван Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно