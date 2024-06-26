Шершень (Доля) Евгения Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Шершень Пётр Семёнович
Бракосочетание
04.11.1881 ст.
Оба вторым браком
Рождение ребёнка
14.10.1882 ст.
Дочь: Шершень Параскева Петровна
Отец ребёнка: Шершень Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Саламай (Шершень) Епистимия Петровна
Отец ребёнка: Шершень Пётр Семёнович
Смерть
Неизвестно