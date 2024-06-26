Шершень (Доля) Евгения Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершень (Доля) Евгения Афанасьевна

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шершень Иван Петрович

Отец ребёнка: Шершень Пётр Семёнович

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1881 ст.

Муж: Шершень Пётр Семёнович

Макошино, Чернігівська область
Оба вторым браком
Рождение ребёнка
14.10.1882 ст.

Дочь: Шершень Параскева Петровна

Отец ребёнка: Шершень Пётр Семёнович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Саламай (Шершень) Епистимия Петровна

Отец ребёнка: Шершень Пётр Семёнович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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