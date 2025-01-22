Фомин Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Фомина (Пужихин) ЕвдокияНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина (Пужихин) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина (Пужихин) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина (Пужихин) Евдокия
Смерть
Неизвестно