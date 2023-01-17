Сорокина Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сорокина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Сорокина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сорокин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сорокина Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно