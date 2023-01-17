Сорокина Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сорокина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Сорокина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сорокин Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Сорокин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сорокина Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Сидорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Алексей Сидорович

Смерть
Неизвестно
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