Дегтярев Герасим Иванович
Место рожденияДегтярева
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Дегтярев Иван
Мать: не указана
Дегтярева
Рождение ребёнка
1650
Сын: Дегтярев Иван Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Дегтярева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Иван Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Дегтярева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Кузьма Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Дегтярева
Смерть
Неизвестно