Дегтярев Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Герасим Иванович

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Место рождения

Дегтярева

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Дегтярев Иван

Мать: не указана

Дегтярева
Рождение ребёнка
1650

Сын: Дегтярев Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Дегтярева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Дегтярева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Кузьма Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Дегтярева
Смерть
Неизвестно
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