- Пелагия Фёдоровна
Место рожденияд. Ларионовская (Орловский тяглой стан, Тимиревская вотчина)
Дата рожденияВычислено 1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ларионовская (Орловский тяглой стан, Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Отец ребёнка: Лысов Максим Прокопьевич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно