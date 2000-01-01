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- Пелагия Фёдоровна

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Место рождения

д. Ларионовская (Орловский тяглой стан, Тимиревская вотчина)

Дата рождения

Вычислено 1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ларионовская (Орловский тяглой стан, Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Лысов Георгий Максимович

Отец ребёнка: Лысов Максим Прокопьевич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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