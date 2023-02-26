Антоний Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоний Фёдоров

Антоний Фёдоров

avatar

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Фёдор Архипов

Мать: Анна Иванова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Пётр Антонов

Мать ребёнка: Акилина Семёнова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1909

Сын: Алексей Антонов

Мать ребёнка: Акилина Семёнова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Семёнова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close