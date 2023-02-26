Антоний Фёдоров
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Фёдор Архипов
Мать: Анна Иванова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Пётр Антонов
Мать ребёнка: Акилина Семёнова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1909
Сын: Алексей Антонов
Мать ребёнка: Акилина Семёнова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Семёнова
Смерть
Неизвестно