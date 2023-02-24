(Сараева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сараева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1923

Отец: Сараев Дмитрий Иванович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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