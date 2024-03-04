Сахновский-Раевский (Сахновский) Сергей Петрович
мужской, родился 16.10.1961, город Буэнос Айрес, Аргентинская Республика
МатьСахновская (Раевская) Елена Александровна1939 г.р.
ОтецСахновский Пётр Иванович04.03.1907 г.р.
Супруги
Гомес-Вила МерседесНеизвестно г.р.
Сахновская (Скалон) Татьяна ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1961
город Буэнос Айрес, Аргентинская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гомес-Вила Мерседес
город Буэнос Айрес, Аргентинская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
город Буэнос Айрес, Аргентинская Республика