Сахновский-Раевский (Сахновский) Сергей Петрович 16.10.1961 — найти родственников по фамилии на Familio

Сахновский-Раевский (Сахновский) Сергей Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.10.1961, город Буэнос Айрес, Аргентинская Республика

Мать
Сахновская (Раевская) Елена Александровна1939 г.р.
Отец
Сахновский Пётр Иванович04.03.1907 г.р.
Супруги
Гомес-Вила МерседесНеизвестно г.р.
Сахновская (Скалон) Татьяна ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1961

Отец: Сахновский Пётр Иванович

Мать: Сахновская (Раевская) Елена Александровна

город Буэнос Айрес, Аргентинская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомес-Вила Мерседес

город Буэнос Айрес, Аргентинская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахновская (Скалон) Татьяна Васильевна

город Буэнос Айрес, Аргентинская Республика

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