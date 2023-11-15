Мусина-Пушкина (Кочубей) Екатерина Васильевна ?.07.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусина-Пушкина (Кочубей) Екатерина Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.07.1894

умерла 19.07.1965, США

Мать
Кочубей Варвара Васильевна?.02.1869 г.р.
Отец
Кочубей Василий Петрович?.02.1868 г.р.
Супруги
Кульнев Леонид Иванович05.08.1884 г.р.
Мусин-Пушкин Николай Александрович07.08.1892 г.р.
Дети
Исакова (Мусина-Пушкина) Ирина Николаевна1920 г.р.
Мусин-Пушкин Александр Николаевич1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1894

Отец: Кочубей Василий Петрович

Мать: Кочубей Варвара Васильевна

Бракосочетание
23.04.1914

Муж: Кульнев Леонид Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1919

Муж: Мусин-Пушкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Исакова (Мусина-Пушкина) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мусин-Пушкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мусин-Пушкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Баратова (Мусина-Пушкина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Николай Александрович

Смерть
19.07.1965
США

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