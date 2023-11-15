Мусина-Пушкина (Кочубей) Екатерина Васильевна
женский, родилась ?.07.1894
умерла 19.07.1965, США
МатьКочубей Варвара Васильевна?.02.1869 г.р.
ОтецКочубей Василий Петрович?.02.1868 г.р.
Супруги
Кульнев Леонид Иванович05.08.1884 г.р.
Мусин-Пушкин Николай Александрович07.08.1892 г.р.
Дети
Мусин-Пушкин Александр Николаевич1920 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1894
Бракосочетание
23.04.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Исакова (Мусина-Пушкина) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мусин-Пушкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мусин-Пушкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Баратова (Мусина-Пушкина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Николай Александрович
Смерть
19.07.1965
США