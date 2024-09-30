Матикайнен (Курки) Жустина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Курки) Жустина Моисеевна

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.09.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.09.1843

Муж: Матикайнен Петр Андреевич

Рождение ребёнка
05.03.1864

Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Андреевич

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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