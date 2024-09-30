Матикайнен (Курки) Жустина Моисеевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1843
Рождение ребёнка
05.03.1864
Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Андреевич
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно