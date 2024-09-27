Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Иван Митрофанович

Мать: Ефимия Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ефим Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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