Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Иван Митрофанович
Мать: Ефимия Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ефим Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно