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Анастасия Ивановна
Анастасия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1737
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Иванович
1711 г.р.
Мать
Анна Ивановна
1716 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец:
Иван Иванович
Мать:
Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
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