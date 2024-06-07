Кропивина Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кропивина Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кропивина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кропивина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно