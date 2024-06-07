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Кропивина Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропивин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кропивина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кропивин Петр Иванович

Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кропивин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кропивина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кропивина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кропивин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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