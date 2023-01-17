Кудинова Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиОколо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Кудинов Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Кудинов Борис Афанасьевич
Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Кудинова Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1733
Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1782