Кудинова Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Около 1782

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Кудинов Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Кудинов Борис Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Кудинова Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Кудинов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Кудинов Марк Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудинов Афанасий Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Афанасий Никифорович

Смерть
Около 1782
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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