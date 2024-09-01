Дюрбин Дик 03.06.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Дюрбин Дик

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.06.1923, город Колумбус, штат Огайо, Соединенные Штаты Америки

умер ?.11.1983, Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико

Супруги
Дюрбин (Анри) Элен (Елена) Викторовна24.03.1921 г.р.
Дети
Дюрбин ДавидНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

город Колумбус, штат Огайо, Соединенные Штаты Америки

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюрбин Давид

Мать ребёнка: Дюрбин (Анри) Элен (Елена) Викторовна

Бракосочетание
1944

Жена: Дюрбин (Анри) Элен (Елена) Викторовна

Смерть
?.11.1983
Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико

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