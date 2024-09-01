Дюрбин Дик
мужской, родился 03.06.1923, город Колумбус, штат Огайо, Соединенные Штаты Америки
умер ?.11.1983, Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико
Супруги
Дюрбин (Анри) Элен (Елена) Викторовна24.03.1921 г.р.
Дети
Дюрбин ДавидНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
город Колумбус, штат Огайо, Соединенные Штаты Америки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюрбин Давид
Мать ребёнка: Дюрбин (Анри) Элен (Елена) Викторовна
Бракосочетание
1944
Смерть
?.11.1983
Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико