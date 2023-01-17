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Эндека Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1912 ст.

Сын: Эндека Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Эндека Георгий Иванович

Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
04.07.1919

Сын: Эндека Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Эндека Георгий Иванович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в села Владиславка Феодосийского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эндека Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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