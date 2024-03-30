Говорик Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоворик Алексей Иванович

Говорик Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Говорик Иван

Мать: Говорик Вера Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close