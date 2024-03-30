Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Говорик Алексей Иванович
Говорик Алексей Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Мужской
Отец
Говорик Иван
1938 г.р.
Мать
Говорик (Гришина) Вера Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
DR
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Говорик Иван
Мать:
Говорик Вера Федоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия